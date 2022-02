De Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin hebben ruim een uur met elkaar gesproken over de crisis rond Oekraïne. Ze hebben besloten verder te praten. Het gaat erom of een oorlog in het Oost-Europese land kan worden afgewend.

Volgens het Witte Huis maakte Biden tijdens het beraad duidelijk dat de Verenigde Staten, zijn bondgenoten en zijn partners "resoluut zullen reageren" als Rusland buurland Oekraïne binnenvalt. Rusland krijgt dan te maken met snelle en zware gevolgen, zoals economische sancties.

De Amerikaanse president herhaalde verder dat een nieuwe Russische invasie in Oekraïne "wijdverbreid menselijk lijden" zal veroorzaken en dat het ten koste zou gaan van het aanzien van Rusland. Hoewel de VS bereid blijft om deel te nemen aan diplomatiek overleg, is het land net zo goed voorbereid op "andere scenario's", aldus het Witte Huis over de uitlatingen van Biden tegen Poetin.

Ook de verklaringen van het Kremlin over het gesprek waren deels een herhaling van zetten. "De hysterie heeft zijn hoogtepunt bereikt", aldus een topadviseur van Poetin over de "absurde" westerse zorgen voor een invasie.

Hij benadrukte dat de presidenten zijn overeengekomen de contacten "op alle niveaus" voort te zetten. Poetin zou Biden hebben gezegd dat de Amerikanen nog steeds geen rekening houden met de Russische zorgen over de veiligheid in de regio. Zo is Moskou faliekant tegen een toetreding van Oekraïne tot de NAVO.

Poetin vindt beschuldiging aan zijn adres 'provocatief'

Poetin sprak eerder op de dag met de Franse president Emmanuel Macron, die een voortrekkersrol wil bij het zoeken naar een oplossing. Volgens Moskou noemde de Russische president de westerse opvatting dat Rusland buurland Oekraïne wil binnenvallen "provocatieve speculaties". Een woordvoerder van Macron liet weten dat er op basis van wat Poetin zei geen aanwijzingen zijn dat Rusland een aanval voorbereidt.

Washington stelt dat Rusland inmiddels zoveel eenheden in stelling heeft gebracht dat het op korte termijn kan aanvallen. Poetin ziet de westerse steun aan Oekraïne en de troepenversterkingen in Oost-Europese NAVO-landen juist als bedreigend. Ondertussen manen de Oekraïense machthebbers tot kalmte.