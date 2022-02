KLM stopt per direct met vluchten naar Oekraïne vanwege de Russische dreiging aan de grens. Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) riep zaterdag code rood uit voor Oekraïne en roept Nederlanders daar op om het land zo snel mogelijk te verlaten. Ondanks het wegvallen van de luchtvaartmaatschappij, moeten zij dit zelf regelen, zegt een woordvoerder van BuZa tegen NU.nl.

De eerstvolgende KLM-vlucht naar de hoofdstad Kiev stond voor vannacht gepland maar is geannuleerd, maakte de luchtvaartmaatschappij zaterdagmiddag bekend. De luchtvaartmaatschappij vliegt er niet meer heen en heeft er momenteel ook geen toestellen staan, laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

Ongeveer een half uur voordat KLM met de verklaring naar buiten kwam, herhaalde minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) het dringende advies om weg te gaan uit het land. "Maak gebruik van de mogelijkheid die er is."

Volgens een woordvoerder van BuZa is de terugkeer van de Nederlanders hun eigen verantwoordelijkheid. Behalve het vliegtuig kan dit ook per trein, bus of auto. Het kabinet gaat dus geen mensen terughalen in de vorm van een evacuatie. De woordvoerder benadrukt dat de Nederlanders in Oekraïne al langer gewaarschuwd waren om te vertrekken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte zaterdagmorgen bekend reisadvies code rood uit te roepen vanwege de toegenomen dreiging van Rusland, dat Oekraïne zeer binnenkort zou willen binnenvallen. Alle Nederlanders die nog in het land zijn, worden opgeroepen direct te vertrekken. Eerder was dat alleen nog een 'dringend advies'.

Hoeveel Nederlanders er nog in Oekraïne zijn, is niet bekend. Wel maakte Hoekstra zaterdag bekend dat de ambassade contact heeft met zo'n 135 Nederlanders die zich daar gemeld hebben.

KLM trok conclusies na veiligheidsanalyse

Bij code rood geldt, in tegenstelling tot code oranje dat tot en met vrijdag nog gold voor een deel van het land, dat ook noodzakelijke reizen worden afgeraden. Door code rood en de veiligheidsanalyse van de luchtvaartmaatschappij mag KLM niet meer naar Oekraïne vliegen, aldus de airline tegen NU.nl.

De analyse wordt gemaakt op basis van informatie die gedeeld wordt in een expertgroep. Hier zitten alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, de inlichtingendiensten, de ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en tot slot de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).