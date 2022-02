KLM stopt per direct met vluchten naar Oekraïne nadat code rood is uitgeroepen voor het land vanwege de Russische dreiging. De luchtvaartmaatschappij vliegt er niet meer heen en heeft er momenteel ook geen toestellen staan, laat een woordvoerder aan NU.nl weten. Hoe Nederlanders in Oekraïne dan nog terug moeten naar huis, is niet duidelijk.

De eerstvolgende KLM-vlucht naar de hoofdstad Kiev stond voor vannacht gepland maar is geannuleerd, maakte de luchtvaartmaatschappij zaterdagmiddag bekend.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte zaterdagmorgen bekend reisadvies code rood uit te roepen vanwege de toegenomen dreiging van Rusland, dat Oekraïne zeer binnenkort zou willen binnenvallen. Alle Nederlanders die nog in het land zijn, worden opgeroepen direct te vertrekken. Eerder was dat alleen nog een 'dringend advies'.

Hoeveel Nederlanders er nog zijn, is niet bekend. Wel maakte minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zaterdag bekend dat de ambassade contact heeft met zo'n 135 Nederlanders die zich daar gemeld hebben. "Ik wil tegen iedereen zeggen die daar zit, maak gebruik van de gelegenheid om daar weg te gaan, want dat kan", zei Hoekstra.

Bij code rood geldt, in tegenstelling tot code oranje dat tot en met gisteren nog gold voor een deel van het land, dat ook noodzakelijke reizen worden afgeraden. Door code rood en de veiligheidsanalyse van de luchtvaartmaatschappij mag KLM daar niet meer naar Oekraïne vliegen, aldus de luchtvaartmaatschappij tegen NU.nl.

De analyse wordt gemaakt op basis van informatie die gedeeld wordt in een expertgroep. Hier zitten alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen in, de inlichtingendiensten, de ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).