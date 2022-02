Al maanden wordt gespeculeerd over een inval van Rusland in buurland Oekraïne. Zo'n invasie laat nu mogelijk niet lang meer op zich wachten. Dit gebeurde er de afgelopen dagen en dit moet je weten over de spanningen in Oekraïne.

Waar draaien de spanningen in het grensgebied tussen Oekraïne en Rusland om? De Russen zeggen zich bedreigd te voelen als het NAVO-grondgebied tot aan de Russische grens komt. Dat zou gebeuren indien Oekraïne toetreedt tot de NAVO, maar daar zijn geen concrete plannen voor.

De spanning tussen Rusland en het Westen is opgelopen door de Russische troepenopbouw bij de grens met Oekraïne. Er zijn de afgelopen tijd veel meer militairen met materieel naar het grensgebied gestuurd.

De NAVO vreest dat Rusland overweegt Oekraïne binnen te vallen. In 2014 annexeerde Rusland al de Krim, een schiereiland in het zuiden van Oekraïne.

Sinds vrijdagmiddag melden internationale media op basis van verschillende bronnen dat een Russische inval op korte termijn denkbaar is. Zo melden persbureau AP en de Britse krant The Guardian op basis van diplomatieke bronnen dat een inval "elk moment kan plaatsvinden".

The New York Times meldt dat uit inlichtingen van de VS blijkt dat Rusland een invasie voor woensdag voorbereidt. De Amerikaanse autoriteiten houden er echter rekening mee dat Rusland dit bewust als desinformatie heeft verspreid, schrijft de krant.

Verslaggevers van de Amerikaanse nieuwszenders CNN en PBS meldden vrijdag op basis van bronnen binnen Amerikaanse inlichtingendiensten dat een Russische invasie komende week wordt verwacht.

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken vreest voor een invasie op korte termijn. Volgens hem kan zo'n invasie "elk moment" plaatsvinden. Het Witte Huis benadrukt wel dat het niet 100 procent zeker is of de Russische president Vladimir Poetin écht uit is op een invasie op korte termijn.

Kortom: het lijkt erop dat het een kwestie van dagen is voordat de Russen overgaan tot een invasie, maar er blijft een zweem van onzekerheid rond de strategie van het Kremlin hangen.

Toch gaat de troepenopbouw rond Oekraïne door en kruipen Russische troepen verder richting de grens, bleek eerder deze week uit nieuwe satellietbeelden. Amerikaanse autoriteiten schatten dat er nu 130.000 militairen rondom de Oekraïense grens gestationeerd zijn, inclusief de troepen die sinds donderdag in Belarus aan het oefenen zijn. De troepen zijn gevechtsklaar en trekken langzaam op richting de grens.

President Poetin heeft zijn beslissing over een inval volgens PBS-journalist Nick Schifrin al doorgegeven aan zijn militaire bevelhebbers. Die zouden op dit moment de troepen in paraatheid brengen om de invasie zo snel mogelijk uit te voeren.

Volgens Schifrin vrezen Amerikaanse functionarissen een bloedige campagne, waarbij er eerst luchtaanvallen zouden worden uitgevoerd. De Oekraïense hoofdstad Kiev zou een voornaam doelwit zijn. De Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur heeft gezegd dat een invasie waarschijnlijk begint met luchtbombardementen en raketaanvallen.

Eerder werd gezegd dat Poetin waarschijnlijk zal wachten op het einde van de Olympische Winterspelen in Peking op zondag 20 februari, om zo de Chinese leider Xi Jinping niet dwars te zitten. Nu lijkt Rusland echter al een invasie voor het einde van de Spelen te plannen. Een eenduidig antwoord op de vraag waarom Poetin ineens haast lijkt te maken, is er niet.

Zaterdag staat opnieuw een gesprek tussen de Amerikaanse president Joe Biden (die Oekraïne en de NAVO steunt) en zijn ambtgenoot Poetin gepland, maar gesprekken tussen Poetin en het Westen liepen tot nu toe nergens op uit. Eerder deze week sprak de Franse president Emmanuel Macron bijvoorbeeld met de Russische president, maar ook zij hebben niets concreets afgesproken.

In de aanloop naar de gesprekken van zaterdag worden vooral oude dreigementen herhaald. Biden wil volgens persbureau AP geen militaire oorlog in Oekraïne, maar zegt Rusland bij een inval wel zware economische sancties op te leggen.

Daarnaast stuurden de Amerikanen eerder militairen naar Oost-Europa. Ook leveren de VS en het Verenigd Koninkrijk defensieve wapens aan de Oekraïners. Premier Mark Rutte betuigde eerder deze maand zijn steun aan Oekraïne tijdens een bezoek aan het land. Hij zei de Oekraïners te willen helpen bij het bestrijden van Russische cyberaanvallen.

Moskou ontkent een invasie voor te bereiden. Volgens het Kremlin verspreiden westerse landen leugens om mensen af te leiden van hun eigen agressiviteit, meldt persbureau Reuters.

Naast Biden spreekt buitenlandminister Blinken zaterdag met zijn Russische ambtgenoot Sergey Lavrov.

Westerse landen zetten steeds meer stappen om landgenoten uit Oekraïne terug te halen. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra riep Nederlanders in Oekraïne zaterdag op het land te verlaten. Daarnaast zal een deel van het Nederlandse ambassadepersoneel uit Kiev worden teruggehaald.

Veel EU-landen hebben net als Nederland landgenoten opgeroepen terug te keren naar huis. De urgentie om mensen weg te halen uit Oekraïne lijkt groter sinds de concrete dreiging van een Russische inval op korte termijn. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock zei zaterdag de situatie te zien escaleren en sloot een militair conflict als gevolg van de spanningen niet uit.

Ook de Amerikanen begonnen zaterdag met het terughalen van ambassadepersoneel in Kiev. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte bekend dat vanwege de opgelopen spanningen alle niet-essentiële medewerkers het land zullen verlaten.