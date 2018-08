Trump noemt nieuwe ontmoeting met Noord-Koreaanse leider 'zeer waarschijnlijk'

Dat zei hij in een interview met persbureau Reuters. "Op dit moment staat er niks gepland, maar het is zeer waarschijnlijk dat we elkaar nog eens gaan ontmoeten."

Trump stelt dat Noord-Korea stappen onderneemt om het nucleaire arsenaal te ontmantelen. Daarbij bekritiseerde hij de rol van China. Het land zou in zijn ogen op dit vlak niet genoeg doen.

"Dankzij mij is het nucleaire beleid van Noord-Korea voorbij. Het testen van nucleaire raketten is gestopt. Wie weet wat er nu gaat gebeuren, dat zullen we moeten gaan zien", aldus de Amerikaanse president.

Tijdens de eerdere ontmoeting tussen de staatshoofden van de Verenigde Staten en Noord-Korea, zei Kim dat hij denuclearisatie serieus wil overwegen. Critici vinden echter dat Noord-Korea tot op heden geen blijk heeft gegeven van het daadwerkelijk doorzetten van dat voornemen.

Volgens Trump gaat het echter de goede kant op. Hij gelooft dat het Aziatische land niet langer een nucleaire dreiging vormt en vindt dat zijn "goede relatie" met Kim daarvoor heeft gezorgd.

Trump en Kim ontmoetten elkaar afgelopen juni in Singapore. Het was de eerste ontmoeting tussen een Amerikaanse president en een Noord-Koreaanse leider ooit.

