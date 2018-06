Officiële overleg tussen VS en Noord-Korea begonnen na privégesprek

De ontmoeting begon met een historische handdruk iets na 3.00 uur Nederlandse tijd. Dat was de eerste keer dat een president van de Verenigde Staten en een leider van Noord-Korea elkaar ontmoetten.

Na de handdruk begeleidde Trump Kim naar de ruimte waar het privégesprek plaatsvond. Beide leiders lachten terwijl ze kort met elkaar spraken voor ze de kamer binnengingen.

Over de uitkomsten van het eerste gesprek werd nog niets gezegd.

Kort voor het officiële gesprek was er weer een persmoment. "Als we samenwerken, gaat het lukken", zei Trump daar. Kim Jong-un werd tegelijkertijd door een journalist gevraagd of hij nucleaire wapens op wil geven. Daar gaf hij geen antwoord op.

Voor het overleg arriveerden Trump en Kim kort na elkaar bij het hotel. Kim kwam als eerste aan.

Denuclearisatie

De inzet van het overleg is denuclearisatie van Noord-Korea. Trump liet eerder al weten dat hij binnen een minuut weet of Kim daar echt over wil onderhandelen. Als dat niet het geval is, loopt de Amerikaanse president weg bij het overleg.

"Kim Jong-un kan geweldige dingen doen voor Noord-Korea, maar hij krijgt slechts één kans", aldus de Amerikaanse president.

Singapore

Kim Jong-un ging de avond voorafgaand aan het overleg Singapore nog in. Hij zei de stad te bewonderen en hoopt veel te kunnen leren van Singapore.

Kort voor het overleg twitterde Trump nog dat de voorgesprekken tussen de afgevaardigden van beide landen goed en snel verliepen. "Maar uiteindelijk doet dat er allemaal niet toe. We weten snel genoeg of een echte deal mogelijk is."

Opvallend is dat Trump minder dan een uur voor de ontmoeting ook nog over andere Amerikaanse politieke zaken twitterde.

Het Witte Huis liet minder dan een uur voor de ontmoeting weten dat Trump maandag met de Japanse premier Shinzo Abe en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft gebeld over de top. Met beide leiders sprak hij af om nauw contact te houden.

