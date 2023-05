Ook ‘s zomers: saunabezoek vergroot geestelijk welzijn

Dat een saunabezoek goed is voor je lichaam, weten de meesten wel. Zo kan het je immuunsysteem ondersteunen, hart- en vaatziekten voorkomen en pijn verlichten bij chronische aandoeningen. Zo blijkt uit de wetenschappelijk onderbouwde ‘sauna-is-gezond-verklaring’ die onlangs door de Vereniging van Nederlandse Sauna en Wellnessbedrijven (VNSWB) is opgesteld. Maar wist je dat een bezoek aan de sauna ook een weldaad is voor je geest?

Steeds meer mensen worstelen met psychische problemen. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders in 2022 een psychische aandoening, zoals een angststoornis of een depressie, had. Genoeg ontspannen, is een belangrijk onderdeel van een gezond leven. Bewust genieten en wat vaker een moment voor jezelf nemen, is een goede manier om de mentale fitheid te verbeteren.

Meer dan alleen maar transpireren

Veel mensen denken bij de sauna vooral aan opwarmen als het weer buiten koud en guur is. Maar juist ook in de zomer is een bezoek aan de sauna een goed idee. Na een saunabezoek kun je namelijk beter tegen de hitte. “Sauna is gezond, en dat gaat verder dan alleen maar transpireren. Je kunt je echt even overgeven aan de ontspanning. Een bezoek aan een wellness-resort betekent voor mij meer dan alleen de sauna. Het is echt een dagje verwennerij. Dit luxegevoel wil ik aan alle gasten meegeven.”

“Een dagje sauna staat voor mij voor ultieme ontspanning. Bij ons is alles daarop ingericht. Dat zit hem ook in de kleine dingen. Zo hoef je niet in de rij te staan voor een drankje, wij serveren tot aan de ligbedden”, vertelt Inge Uitendaal-Keijsers, eigenaar van het wellnesscomplex SpaSereen Maastricht met ook een vestiging in Maarssen.

SpaSereen Maastricht beschikt naast de vele saunafaciliteiten en binnen- & buitenbaden onder andere over een ligweide, een bostuin en een fraai dakterras met uitzicht over het Maastrichtse heuvellandschap

Groot maar niet massaal

Als de naam SpaSereen je bekend voorkomt en je daarbij aan Maarssen moet denken, dan klopt dat. Er is namelijk ook een locatie in de provincie Utrecht. Al 12 jaar trekt deze wellness-oase aan de Maarsseveense Plassen enthousiaste bezoekers.

SpaSereen in Maastricht bestaat inmiddels een jaar. Het spiksplinternieuwe complex ligt op de Dousberg en biedt met 23 faciliteiten op 3000m² genoeg ruimte om groots te genieten, zonder dat het massaal wordt.

Dankzij het gratis belevenisprogramma kunnen gasten gedurende de dag extra ontspannen tijdens spectaculaire opgietingen. Daarnaast kun je deelnemen aan scrubsessies, klankschaalsessies of een heerlijke wellnessbehandeling boeken. In het voortreffelijke restaurant komen bezoekers ook bourgondisch gezien ruimschoots aan hun trekken.

(Er) echt even uit