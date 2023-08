Eurovisie Songfestival-reglement staat eventuele deelname Son Mieux in de weg

Son Mieux staat open voor een deelname aan het Eurovisie Songfestival, maar het reglement staat die in de weg. Dat bepaalt namelijk dat er maar zes personen op het podium mogen staan, en de Haagse band telt zeven leden.

"Er moeten gewoon nog steeds wat regels aangepast worden hogerop, en dan zou het misschien kunnen", zei frontman Camiel Meiresonne in Shownieuws.

De regel werd in 1971 door de European Broadcasting Union geïntroduceerd en stond het juist toe om meer mensen tegelijk op het podium te hebben. Voor die tijd waren alleen solisten en duo's toegestaan.

Volgens de groep is er wel contact geweest met AVROTROS, maar optreden met een lid minder ziet Son Mieux niet zitten. "Je bent een bandje of je bent geen bandje. We leave no men behind", zegt Meiresonne.

Als Songfestival-organisator EBU de regels aanpast, kan er "een serieus gesprek" worden gevoerd, vervolgde bassist Timo Prins. "Nu is het geen gesprek, want we zijn met zeven, en de regel is zes."

De kans dat de EBU de regel aanpast is zo goed als nul: in het verleden deed onder andere de band Mandinga mee. De zevenkoppige band koos er in 2012 voor één lid in de artiestenruimte te laten.

Mocht Son Mieux daar ook voor kiezen, is het niet zo dat er muziek ontbreekt: sinds 1999 wordt er geen livemuziek meer gespeeld tijdens het Songfestival. Alleen zang is live.