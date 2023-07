AVROTROS erkent fouten rond Songfestival: 'Er had meer regie moeten zijn'

Delen via E-mail

AVROTROS erkent dat de omroep tekort is geschoten rond het Eurovisie Songfestival. Met de kennis van nu had omroepdirecteur Eric van Stade de voorbereiding en begeleiding van Mia Nicolai en Dion Cooper anders aangepakt.

"Er had meer regie moeten zijn op het gehele proces", zegt Van Stade na een uitgebreide evaluatie binnen AVROTROS tegen het ANP. "De voornaamste les is dat de afstand tussen de selectiecommissie en de uiteindelijke act kleiner moet zijn."

De Nederlandse deelname aan het Songfestival liep dit jaar uit op een mislukking: Nicolai en Cooper wisten zich niet te kwalificeren voor de finale. De aanloop naar Liverpool was bovendien turbulent, doordat het duo vals zong tijdens twee voorbereidende optredens in Madrid en Amsterdam.

Nicolai en Cooper bleken nog maar weinig ervaring te hebben met grote liveoptredens en het bewuste nummer Burning Daylight was eigenlijk te moeilijk. Vlak voor het Songfestival besloot het duo daarom de toonhoogte van het lied te veranderen.

Ook was er kritiek op de manier waarop AVROTROS de Nederlandse inzending kiest; namelijk door middel van een selectiecommissie. Sommigen pleitten voor een terugkeer van het Nationaal Songfestival, waarbij ook het publiek een belangrijke stem heeft.

Om een herhaling van dit jaar te voorkomen, heeft AVROTROS een nieuwe head of delegation aangetrokken. Twan van de Nieuwenhuijzen, die de afgelopen drie jaar actief was als head of contest, wordt eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van de act.