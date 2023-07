Inschrijving Eurovisie Songfestival geopend, selectiecommissie aangepast

Artiesten kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor deelname aan het Eurovisie Songfestival. Tot en met 30 september mogen nummers worden ingezonden, waarna een aangepaste selectiecommissie bepaalt wie er voor Nederland naar Zweden gaat.

Twan van de Nieuwenhuijzen is de nieuwe voorzitter van de selectiecommissie. Die club kiest het nummer en de artiest uit die namens Nederland meedoen aan het Songfestival. Jan Smit kondigde dit jaar aan de commissie te verlaten. De commissie bestaat nu uit Carolien Borgers, Cornald Maas, Hila Noorzai en Sander Lantinga en zal worden uitgebreid met twee nieuwe leden.

Van de Nieuwenhuijzen is niet alleen voorzitter, hij is in Malmö ook eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van de act. Vanaf het begin is hij betrokken bij de artiest(en) die voor Nederland meedoen aan het Songfestival.

De afgelopen jaren was Van de Nieuwenhuijzen head of contest. Daarmee was hij de eindverantwoordelijke van het Songfestival. Zonder deze Nederlandse head of contest geen Songfestival: hij is dé schakel tussen de landen en de mensen die over regie, decorstukken, geluid, licht en vuurwerk gaan.