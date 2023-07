Songfestival vindt volgend jaar plaats in Zweedse Malmö, finale op 11 mei

Het Eurovisie Songfestival wordt in 2024 georganiseerd in de Zweedse stad Malmö. Dat betekent dat de keuze niet is gevallen op hoofdstad Stockholm. De Zweedse zangeres Loreen won dit jaar het Songfestival.

De halve finales vinden plaats in de Malmö Arena, op dinsdag 7 en donderdag 9 mei. De finale is de zaterdag daarop, op 11 mei.

Het wordt de zevende keer dat het Songfestival in Zweden plaatsvindt. In 2016 was dat voor het laatst. Toen was Stockholm na 1975 en 2000 voor de derde keer de gaststad.

Malmö heeft het Songfestival al meerdere keren georganiseerd. Dat was in 1992 en in 2013, het jaar na de eerste winst van Loreen. De zangeres sleepte de winst dit jaar voor de tweede maal in de wacht, met haar liedje Tattoo.

"Malmö zal dezelfde goede sfeer bieden als in 2013, maar met frisse aanvullingen", zegt de organisatie van het Songfestival. Die bestaat uit de European Broadcasting Union (EBU) en SVT, de Zweedse publieke omroep.

De stad, die in het zuiden van Zweden ligt, kreeg van de organisatie de voorkeur om het Songfestival te organiseren. In de laatste ronde waren alleen Stockholm en Malmö over. Laatstgenoemde stad is gekozen vanwege het stadion, de infrastructuur en de mogelijkheid om alle journalisten en fans onderdak te bieden.

Nederlandse inzending moet nog gekozen worden

Het is nog niet duidelijk wie er namens Nederland meedoen aan het Songfestival. Dat wordt naar verwachting pas in de loop van 2024 bekendgemaakt. Artiesten kunnen zich binnenkort aanmelden voor de selectieprocedure.

Het duo Mia Nicolai en Dion Cooper deden dit jaar namens Nederland een poging. Hun liedje Burning Daylight strandde in de halve finale.