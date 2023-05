Eurovisie Songfestival trekt wereldwijd iets meer kijkers dan vorig jaar

Het Eurovisie Songfestival heeft dit jaar wereldwijd iets meer kijkers getrokken dan vorig jaar. Naar de live-uitzendingen van de halve finales en de finale keken in totaal 162 miljoen mensen, meldt organisator European Broadcasting Union (EBU).

De editie in Liverpool trok daarmee een miljoen meer kijkers dan het Songfestival in Turijn vorig jaar. Wel is het aantal kijkers nog een steeds een stuk kleiner dan dat van de jaren ervoor.

Dat heeft vooral te maken met het feit dat Rusland vanwege de invasie van Oekraïne sinds vorig jaar is uitgesloten van deelname. Rusland leverde daarvoor jaarlijks miljoenen kijkers aan het festival. In 2021 keken er in totaal nog ongeveer 183 miljoen mensen naar het Songfestival.

Het grootste aantal kijkers dit jaar, zo'n 9,9 miljoen, kwam uit het organiserende Verenigd Koninkrijk. De Britse inzending eindigde in de finale 25e uit 26 deelnemers. In het winnende Zweden zagen ruim 2,3 miljoen kijkers hoe Loreen de trofee voor de tweede keer won.