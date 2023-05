Mia Nicolai pakt rust en gaat 'twee weken slapen' na Songfestival

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Mia Nicolai heeft rust nodig. De Nederlandse zangeres, die zich samen met Dion Cooper niet wist te plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival, vertelt zondag op Instagram dat ze "twee weken achter elkaar" gaat slapen.

Nicolai plaatste zondag een aantal foto's op sociale media, waarmee ze terugblikt op de afgelopen periode. "Ga twee weken achter elkaar slapen na deze geweldige dagen op Eurovision", schrijft ze bij de foto's. Daarnaast zegt ze erg dankbaar te zijn voor iedereen die ze heeft ontmoet. "Het was er eentje voor in de boeken!"

De Nederlandse inzending werd met het nummer Burning Daylight in de halve finale uitgeschakeld. De Zweedse Loreen won het songfestival met het nummer Tattoo. De zangeres won ook in 2012 met het nummer Euphoria het Songfestival. Daarmee is dit haar tweede songfestivaloverwinning.