Loreen wint voor Zweden Eurovisie Songfestival van 2023

1. Zweden - Loreen - Tattoo (583 punten)

2. Finland - Kaarija - Cha Cha Cha (526 punten)

3. Israël - Noa Kirel - Unicorn (362 punten)

4. Italië - Marco Mengoni - Due Vite (350 punten)

5. Noorwegen - Alessandra - Queen of the Kings (268 punten)

6. Oekraïne - TVORCHI - Heart of Steel (243 punten)

7. België - Gustaph - Because of You (182 punten)

8. Estland - Alika - Bridges (168 punten)

9. Australië - Voyager - Promise (151 punten)

10. Tsjechië - Vesna - My Sister's Crown (129 punten)