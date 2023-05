Wat sturen Frankrijk en Duitsland eigenlijk dit Songfestival?

Het is tijd voor de finale van het Eurovisie Songfestival en dus zien we vanavond eindelijk wat Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Oekraïne en Duitsland insturen.

De 'big five' zijn automatisch door naar de finale en dus zien we niet meer dan een héél klein stukje van hun optredens voor zaterdag. Omdat Oekraïne vorig jaar het Songfestival heeft gewonnen, heeft TVORCHI automatisch een plekje in de show van vanavond. Maar wat zenden de landen eigenlijk in?

Duitsland - Lord of the Lost - Blood and Glitter

Echt harde metal ontbrak dit Songfestival nog en dus zijn de heren van Lord of the Lost een welkome aanvulling in de muziekwedstrijd. Zanger Chris Harms noemt Rammstein, Nine Inch Nails en Lady Gaga als artiesten waar hij door beïnvloed wordt.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Frankrijk - La Zarra - Evidemment

La Zarra noemt haar nummer Evidemment een "universeel liefdeslied" en "een hymne die door iedereen kan worden gezongen". Wie de tekst beluistert ontdekt dat La Zarra zingt over een nogal turbulente relatie waar ze uit ontsnapt is. De zangeres neemt afscheid van de "naïeve persoon die ze ooit was".

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Oekraïne - TVORCHI - Heart of Steel

Andrii Hutsuliak en Jeffrey Kenny werken al jaren samen. Ondanks de oorlog werd er in Oekraïne gewoon een nationale finale gehouden. Of nou ja, gewoon: de nationale finale vond plaats in een schuilkelder. Volgens het duo waarschuwt hun Heart of Steel voor de gevaren van een nucleaire oorlog.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Italië - Marco Mengoni - Due Vite

"Ik leef een soort dubbelleven: de rationele kant van mezelf en mijn onderbewustzijn", vertelt Mengoni over zijn nummer Due Vite (Twee levens). De Italiaanse zanger wilde per se niet alleen op het podium staan en dus heeft hij twee trampoline springende dansers om de twee levens te verbeelden achter zich.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Spanje - Blanca Paloma - EAEA

De Spaanse Blanca Paloma wilde écht graag meedoen aan het Eurovisie Songfestival: vorig jaar deed ze ook al mee aan de nationale selectie, maar wist het toen niet te schoppen tot het Songfestival. Met EAEA lukte het wel. Het nummer is een eerbetoon aan Paloma's thuisland en de vrouwelijke kant van haar familie.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Verenigd Koninkrijk - Mae Muller - I Wrote a Song

Een lekker popnummer, zo werd I Wrote a Song beschreven door de recensenten in eigen land. Mae Muller werkt al jaren aan een carrière in de muziekindustrie en brak in 2021 bij het Britse publiek door met Better Days. I Wrote a Song gaat over je verdriet wegschrijven als je bedrogen wordt door je partner.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.