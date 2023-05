Loreen doet elf jaar na Euphoria weer mee aan Songfestival: 'Ik voel me thuis'

Weinig winnende Songfestival-nummers waren zo succesvol als Euphoria van Loreen. Het lied werd in zeventien landen een nummer 1-hit. En toch staat de Zweedse zangeres vanavond opnieuw op het podium, in de hoop nóg een keer te winnen. NU.nl sprak haar.

In de lente van 2012 werd Loreen gekroond tot de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Haar nummer overstijgt de competitie: mensen van over de hele wereld kennen Euphoria en kunnen het lied elf jaar later nog steeds meezingen.

En toch is ze terug. Loreen vertelt dat het voelt als thuiskomen. "Het was de eerste keer al mooi, maar dit keer voelt het anders. Het is heel erg bijzonder. Ik weet niet of iedereen dit heeft, maar ik voel me hier thuis. Ik voel zo veel liefde hier."

Loreen moest gewoon meedoen aan voorrondes in Zweden

Met Tattoo is ze volgens bookmakers de favoriet voor de winst. Het Engelstalige nummer gaat over een liefde die nu geen kans van slagen heeft, maar altijd bij je blijft. Als een tatoeage dus: een permanente herinnering op je huid.

Dat Loreen Songfestival-geschiedenis schreef, betekent niet dat Zweden haar dit jaar zomaar een plek op het podium gunde. Net als andere Zweedse artiesten heeft Loreen gewoon meegedaan aan de nationale selectie, Melodifestivalen. Die wedstrijd won ze glansrijk.

Dat ze voor haar plek heeft moeten vechten, vindt de 39-jarige Loreen niet meer dan normaal. "Het is een avontuur. Als creatieveling doe je ineens mee aan een wedstrijd, en dat is zenuwslopend. Maar het maakt je ook sterker. En ik kan me heel goed afsluiten voor dingen en me focussen op wat belangrijk is: ik wil tijdens het Songfestival laten zien wat creativiteit kan brengen."

Zangeres wil dierlijk instinct wakker maken

In 2017 verloor ze Melodifestivalen nog. Ze wilde toen op het Songfestival-podium terugkeren met het nummer Statements, maar kwam de voorrondes niet door. Toch twijfelde ze nu niet en besloot ze het nog eens te proberen. Ook omdat Tattoo volgens Loreen echt een bijzonder nummer is.

"Het is filmisch en dramatisch. Het start zacht en het bouwt sterk op. Die opbouw zit er niet voor niets in: ik wil dat je loskomt naarmate het nummer verdergaat. Het is als met dieren: die schudden om stress los te laten. Of om te laten zien dat ze blij zijn. Wij als mensen kunnen dat ook, op muziek. Ik wilde dat in een nummer laten terugkomen."

Wat als ze niet wint?

Hoewel de bookmakers er zeker van zijn dat Loreen gaat winnen, is het altijd de vraag hoe de jury en de kijkers thuis uiteindelijk echt stemmen. Wat als Loreen niet wint?

"Ik heb mezelf die vraag van tevoren gesteld. Maar ik weet waarom ik hieraan meedoe, waarom ik hier ben. Ik wil laten zien wie ik ben, waar ik voor sta. Als iemand had gezegd: 'Maar als je dit zo doet, win je zeker', had ik het niet gedaan. Want ik wil achter het hele proces staan, zonder compromis te sluiten. Hier staan geeft me het gevoel dat ik een doel heb. Ik heb iets te vertellen: we moeten als mensen tot elkaar komen en creativiteit vieren."

De Zweedse zangeres zegt vooral heel blij te zijn dat de Songfestival-gemeenschap gegroeid is sinds haar deelname in 2012. Niet alleen in aantallen, maar vooral ook in waarden.