Finale van het Songfestival is een stuk Nederlandser dan je denkt

Mia & Dion ontbreken vanavond, maar toch zijn er een heleboel Nederlandse redenen om de televisie aan te zetten voor het Eurovisie Songfestival. Zowel op als naast het podium kleurt het muziekevenement toch nog rood-wit-blauw.

Eigenlijk is de hele avond één groot Nederlands feest: de 'head of contest', de eindverantwoordelijke van het Songfestival, is namelijk een Nederlander. Twan van de Nieuwenhuijzen kreeg de taak in Rotterdam en doet het nu voor een derde keer op rij.

Zonder deze Nederlandse head of contest geen Songfestival: hij is dé schakel tussen de 37 landen en de mensen die over regie, decorstukken, geluid, licht en vuurwerk gaan. Hij doet dat overigens niet alleen, en zijn rechterhand is ook een Nederlander. Maxime Klein Nagelvoort is senior contest producer dit jaar.

Nederlandse danser bij Finland

Van de Nieuwenhuizen en Klein Nagelvoort zorgen er vanavond voor dat een andere Nederlander een fijn plekje op het podium heeft: Jesse Wijnans danst mee voor Finland en moet uit een houten kooi komen.

Wijnans is goed bevriend met een Finse en kwam via haar terecht bij Kaarija, die dit jaar voor Finland meedoet. "Ik ben haar een paar keer gaan opzoeken en van het een kwam het ander. Ik heb toen meegewerkt aan de Finse nationale voorrondes en danste met Kaarija mee. En hij won, dus ik ging mee naar Liverpool."

De Finse zanger is met zijn Cha Cha Cha een serieuze kandidaat voor de overwinning. Is er dan nog een kans dat Wijnans een klein Nederlands vlaggetje mee de green room in sleept? "Stiekem, bij de bank misschien. Oh ja, dat is wel leuk om te doen."

Een Sloveens-Nederlandse gitarist bij Joker Out

De Sloveense Kris Gustin zou ook zo voor Nederland uit kunnen komen. Nu staat hij met Joker Out voor Slovenië op het podium, maar de gitarist is half Nederlands. Zijn moeder komt uit Assen en hij is tweetalig opgevoed.

Gustin vond het jammer dat Mia & Dion niet in het Nederlands zongen, zo vertelde hij aan AD. "Dat deed S10 vorig jaar wel, dat vond ik een mooi liedje." Winnen gaat Slovenië waarschijnlijk niet, maar de band heeft wel al plannen voor na het Songfestival: toeren door Europa. Een stop in Nederland mag dan zeker niet ontbreken.

Ook de inzending van Estland heeft een Nederlands tintje: Alika schreef haar nummer met Wouter Hardy. De producent maakte eerder Arcade en deed in 2021 ook al mee, met Tout l'univers voor Zwitserland.

Dat nummer schreef Hardy in Den Bosch, toen de zangeres op bezoek was. Op dag twee voerden ze een intens gesprek. "Alika heeft toen erg gehuild, het was een heel mooi moment. En eigenlijk hebben we toen in twee uur Bridges geschreven", vertelde Hardy eerder aan NU.nl.

Duncan Laurence treedt ook nog op

Nog niet voldoende Nederlands glorie dit Songfestival? Dan bedient Duncan Laurence je op je wenken. De winnaar van 2019 doet dit jaar mee in een Songfestival-medley, met andere oud-deelnemers en winnaars.