Luxemburg doet in 2024 na dertig jaar weer mee aan Eurovisie Songfestival

Luxemburg maakt in 2024 zijn rentree op het podium van het Eurovisie Songfestival. Het land vond deelname de afgelopen tientallen jaren te kostbaar, maar wil nu toch weer een poging wagen.

De uitzending van het Eurovisie Songfestival, de keuze voor de kandidaat en de deelname van de Luxemburgse delegatie komen in handen van de Luxemburgse omroep CLT-UFA, die lid is van European Broadcasting Union. In juli wordt meer duidelijk over hoe Luxemburg een deelnemer gaat kiezen.

Songfestivalbaas Martin Österdahl is blij met de terugkeer van Luxemburg op het Eurovisie Songfestival. Dat laat hij vrijdag weten in een reactie. "We zijn verheugd om Luxemburg na dertig jaar weer te verwelkomen op het Eurovisie Songfestival", zegt Österdahl. "We kijken er erg naar uit om met RTL samen te werken aan hun terugkeer naar 's werelds grootste livemuziekevenement in 2024."