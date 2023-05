Organisatie Songfestival weigert videoboodschap Zelensky uit te zenden

De organisatie van het Eurovisie Songfestival weigert om een videoboodschap van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zaterdag uit te zenden tijdens de finale in Liverpool. De European Broadcasting Union (EBU) wil voorkomen dat het een politiek evenement wordt.

Zelensky wilde in een video om steun in de oorlog in Oekraïne vragen, maar zijn verzoek werd geweigerd door de EBU. "Een van de pijlers van de wedstrijd is het niet-politieke karakter. Dat principe sluit de mogelijkheid uit om tijdens de wedstrijd politieke of soortgelijke verklaringen af te leggen", zegt de organisator volgens de Britse krant The Times.