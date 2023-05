Oostenrijk opent zaterdag finale van Eurovisie Songfestival

Oostenrijk opent zaterdag de finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU) in de nacht van donderdag op vrijdag bekendgemaakt na afloop van de tweede halve finale.

Oostenrijk wordt dit jaar vertegenwoordigd door Teya en Salena met het nummer Who the hell is Edgar? Favorieten Zweden, Finland en Frankrijk komen respectievelijk als negende, dertiende en zesde in actie. Eerder was al bekendgemaakt dat de finale wordt afgesloten door het Verenigd Koninkrijk.