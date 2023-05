België, Oostenrijk en Cyprus door naar finale Eurovisie Songfestival

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Gustaph heeft donderdag voor België een plek in de finale van het Eurovisie Songfestival weten te bemachtigen. Ook Cyprus en Oostenrijk zijn zaterdag van de partij in de eindstrijd.

Albanië, Estland en Litouwen kregen ook een finaleplek van de kijkers thuis. Polen, Australië, Armenië en Slovenië zien we zaterdag eveneens terug.

Nederland viel dinsdag af in de eerste halve finale. Zweden, Noorwegen, Servië en Finland plaatsten zich wel voor de finale. Ook Kroatië, Moldavië, Zwitserland, Tsjechië, Portugal en Israël betreden zaterdag opnieuw het podium in Liverpool.

Dan zien we ook voor het eerst de zogenoemde 'Big Five': Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en Italië. Ook Oekraïne is, als winnaar van het Songfestival van vorig jaar, automatisch zeker van een finaleplek.