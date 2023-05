Dansbreaks en leedvermaak: Songfestival is vanavond het kijken waard

Na de uitschakeling van Nederland kun je denken: laat dat Eurovisie Songfestival maar zitten. Maar de tweede halve finale heeft juist voor ieder wat wils. Of je nu geniet van een goede dansbreak of alleen maar kijkt voor het leedvermaak, vanavond kun je het zien.

Toegegeven: de beste nummers zitten niet in deze tweede halve finale. De zestien inzendingen van donderdagavond halen volgens de bookmakers op één na waarschijnlijk niet de top tien op zaterdag. Maar alles bij elkaar is ook deze halve finale een vermakelijke show.

Zo heeft Oostenrijk een nummer over Edgar Allan Poe. Of nou ja, Who the hell is Edgar? lijkt op het eerste gezicht te gaan over de Britse schrijver, maar gaat eigenlijk over het onderbetalen van muzikanten. 0,003 cent krijgen schrijvers voor iedere stream op Spotify: niet bepaald een vetpot. Het nummer is catchy en Poe Poe Poe blijft nog uren in je hoofd hangen.

De repetities van deze halve finale hebben één ding duidelijk gemaakt: veel artiesten hebben moeite met toon houden. Zo zingt Reiley van Denemarken zijn Breaking my Heart allesbehalve zuiver. De jonge Griekse Victor Vernicos zit er steeds naast op zijn nummer What They Say. En de zanger van de band Piqued Jacks uit San Marino heeft het ook al moeilijk op het nummer Like an Animal.

Visueel gezien zijn de optredens van Australië (als allerlaatste) en Armenië aanbevelingen. De landen hebben goed gebruikgemaakt van de mogelijkheden op het Songfestival-podium. Zo zit de zanger van Voyager in een auto en wordt er een hele stad achter de band geprojecteerd terwijl ze Promise opvoeren.

Armenië heeft een hele pot kleuren opengetrokken en maakt gebruik van een schuin podium waar zangeres Brunette haar nummer Future Lover vandaan brengt. En de Armeense danst er ook nog voor.

De dansbreak leeft weer sinds Chanel vorig jaar hoge ogen scoorde voor Spanje. Niet alleen Brunette toont haar danspasjes, maar ook Blanca van Polen gooit de haren los tijdens haar nummer Solo. En in de eerste halve finale zagen we natuurlijk Israël ook al dansen.

En natuurlijk is het altijd leuk om te zien wat onze zuiderburen doen. België stuurt dit jaar Gustaph met het door de nineties geïnspireerde nummer Because of You. Het nummer is een welkom feestje in deze toch wat zware tweede halve finale. De bookmakers schatten in dat hij de finale zeker weten gaat halen.