Waarom mag Australië meedoen aan het Eurovisie Songfestival?

Zeg je Eurovisie, dan denk je aan Europa. Maar Israël en Australië doen alweer jaren mee aan het Songfestival. Vanavond zien we de Australische band Voyager op het podium. En dat terwijl Australië niet tot Europa behoort. Hoe zit dat?

Australië en Israël zijn niet de enige landen buiten Europa die ooit aan het Songfestival hebben meegedaan. Zo deed Marokko mee in 1980, behoort Cyprus geografisch gezien tot Azië en was Turkije 34 keer van de partij, terwijl het land voor het grootste deel in Zuidwest-Azië ligt.

Deelname aan het Eurovisie Songfestival heeft nog maar weinig te maken met de ligging van een land. Eigenlijk is het heel simpel: landen die lid zijn van de European Broadcasting Union (EBU) kunnen in principe meedoen. Ook partijen die met de EBU samenwerken, kunnen ervoor uitgenodigd worden.

De EBU is een samenwerkingsverband van voornamelijk publieke omroepen. 55 landen zijn nu officieel lid en met nog eens 20 andere werkt de organisatie actief samen. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is erbij aangesloten, maar AVROTROS zendt het Eurovisie Songfestival uit.

In totaal hebben 52 landen ooit meegedaan aan het Songfestival. Maximaal 44 landen mogen aan de zangwedstrijd deelnemen. Dit jaar doen veertig landen mee. Australië is een van de landen die niet officieel lid zijn van de EBU, maar er wel veel mee samenwerken. Het land zendt het Eurovisie Songfestival al sinds 1983 ieder jaar uit.

In 2015 werd Australië gevraagd deel te nemen. Dat was eenmalig ter gelegenheid van de zestigste editie van het Songfestival. Daarom hoefde het land niet aan de halve finales mee te doen. Dit werd ook gedaan om de deelnemers die zich wel via een halve finale moesten plaatsen geen plek te ontnemen. De deelname was een succes. Australië mocht daarom ook in 2016 meedoen. Maar toen mocht het land de halve finales niet overslaan.

Mocht Australië dit keer het Eurovisie Songfestival winnen, dan gaan we niet met z'n allen die kant op. Normaal gesproken vindt het volgende festival plaats in het land dat heeft gewonnen. Maar al bij de eerste deelname werd afgesproken dat Australië na winst geen Songfestival zou organiseren. In dat geval zou Duitsland of het Verenigd Koninkrijk het overnemen. Zo zal het waarschijnlijk ook gaan in de toekomst. Tot dit jaar is de mogelijkheid tot deelname van Australië vastgelegd. Daarna moet er opnieuw worden onderhandeld.

Israël doet sinds 1973 mee en is volwaardig lid van de European Broadcasting Union. Het land heeft het evenement vier keer gewonnen en heeft het festival in 1979, 1999 en 2019 georganiseerd. In totaal heeft Israël al 43 keer meegedaan.