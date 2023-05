Aan welke regels moet een Songfestival-optreden voldoen?

Maanden van voorbereiding en in drie minuten is het klaar: het Eurovisie Songfestival vraagt veel van een artiest. Niet alleen de werkdruk is hoog, maar ook de verwachtingen. En dan moet je ook nog eens aan een heleboel regeltjes voldoen. Welke regels zijn er zoal?

Een Songfestival-nummer moet speciaal voor het evenement gemaakt zijn. Dat betekent dat het nummer nog niet uitgebracht mag zijn voor de officiële startdatum van een nieuw Songfestival-jaar. Die datum ligt ruim een half jaar voor het Songfestival begint. Hier wordt streng op toegezien. Deze regel is opgesteld om ervoor te zorgen dat niemand een voorsprong heeft.

Het nummer mag niet langer dan drie minuten duren. Elk jaar zijn er nummers die bij de eerste bekendmaking nog iets langer zijn, maar de European Broadcasting Union (EBU) vraagt iedereen de nummers terug te brengen naar die drie minuten.

Een Songfestival-liedje mag niet over politiek gaan; het evenement wil namelijk een niet-politiek evenement zijn. In het verleden is er weleens discussie geweest over de lading van een nummer, zoals de inzending van Oekraïne in 2016: Jamala zong toen in 1944 over de gruwelen in haar land en zwengelde daarmee de politieke discussie over het toen net door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim aan. Het nummer zelf ging over haar familie en had dus geen politieke boodschap.

Belarus werd in 2021 wel geweigerd, omdat de tekst van Ya Nauchu Tebya (Ik zal het je leren) duidelijk verwees naar het beleid van president Alexander Lukashenko.

Op het podium wordt het nummer (na de eerste repetities) iedere keer op dezelfde manier gebracht. De choreografie mag niet meer worden veranderd na de eerste twee repetities en ook de kleding blijft hetzelfde: alles moet er net zo uitzien als in de show op televisie.

De zanger moet live zingen, maar sinds een paar jaar mag er gebruik worden gemaakt van een zogeheten backing track. Dat betekent dat een zanger niet meer met achtergrondzangers hoeft te werken, maar die optie is er natuurlijk nog steeds wel. De backing track moet echt als achtergrond worden gebruikt en mag nooit de artiest op het podium overstemmen.

De Griekse Victor Vernicos is de jongste deelnemer van dit jaar.

Een zevenkoppige band heeft pech, want op het podium mogen maar zes mensen staan. De bandleden mogen daarnaast geen livemuziek maken: hun instrumenten zijn tijdens het Songfestival nooit ingeplugd. Alleen de zang is live, om de kans dat er iets misgaat zo klein mogelijk te maken.