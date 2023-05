Waarom journalisten enthousiaster waren over Mia en Dion dan kijkers thuis

Burning Daylight is niet door naar de finale. Op sociale media waren de reacties niet mild en in talkshows ook niet. Maar de aanwezige journalisten in Liverpool waren positief, en Jan Smit en Cornald Maas noemden het optreden zelfs loepzuiver. Hoe kan dat?

"Goed gedaan Mia en Dion. Beste uitvoering van Burning Daylight ooit", schreef Telegraaf-journalist Richard van de Crommert gisteravond na het optreden van de Nederlandse inzending. En Lonneke Haveman van Editie NL was ook al zo positief: "Mia & Dion pieken op het juiste moment. Dit was het beste optreden dat ze hebben gegeven."

Hoe kan het dat journalisten zo vriendelijk zijn, terwijl Mia en Dion de finale niet halen én er in Nederlandse talkshows vooral werd uitgehaald naar het nummer, de artiesten en de selectiecommissie?

"Als je het afzet tegen wat Mia en Dion tot nu toe hebben laten zien in Madrid, in Amsterdam, bij Khalid en Sophie. En ook in Liverpool: de twee repetities op maandag en die van dinsdagmiddag. Nou, dan zag ik een opgaande lijn. En was gisteravond dus het beste optreden wat ik tot nu toe heb gezien", aldus Van de Crommert.

Haveman sluit zich daarbij aan. "Na Amsterdam en Madrid waren we natuurlijk met alle journalisten best wel in shock van wat we daar hoorden. En we maakten ons zorgen. Ik denk dat we gewoon blij verrast waren in vergelijking met wat we eerder van ze hebben gezien en gehoord. En dat dit echt het beste optreden van hen was."

Een 'loepzuiver' optreden?

Was het optreden 'loepzuiver' zoals Jan Smit naderhand zei? "Ze zongen zuiver. Ja, goed, er zaten schoonheidsfoutjes in", zegt AD-verslaggever Alexander van Eenennaam. "Maar dat had iedereen wel. Dus dat vind ik geen probleem. Wij refereren natuurlijk wel aan het begin, hoe het misging. En als je dat dan naast dit optreden legt, dan is het gewoon enorm verbeterd."

Ook Van de Crommert vond het zuiver. "Maar je ziet zowel Mia als Dion vooral in die eerste minuut heel erg worstelen met de tonen die ze moeten zingen." Volgens De Telegraaf-journalist bleef je die worsteling zien. "Je ziet dat ze het eigenlijk niet halen en dat het nummer absoluut niet voor hen geschikt is. En ik ben ook echt met iedereen eens dat dit te hoog gegrepen is voor die twee."

De twee artiesten zijn dus gegroeid, maar het was niet voldoende voor een finaleplek. Haveman: "Ik denk dat ze elfde, twaalfde zijn geworden in deze halve finale. Maar voor hen was dit echt het beste wat ze konden laten zien."