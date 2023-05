Wouter Hardy doet voor de derde keer mee aan Songfestival: 'Ik heb getwijfeld'

Mia Nicolai en Dion Cooper zijn alweer naar huis, maar de tweede halve finale van het Songfestival heeft toch een Nederlands tintje. De inzending van Estland, het nummer Bridges, is namelijk samen met producer Wouter Hardy gemaakt. Met zijn bijdrages won de Nederlander in 2019 het Songfestival en werd hij twee jaar later derde.

Arcade had zonder Hardy niet bestaan en dus mag de producer zich officieel winnaar van het Eurovisie Songfestival noemen. Ook had Tout l'univers van Gjon's Tears zonder medewerking van de Nederlandse producent in Rotterdam niet de derde plek bereikt.

Twee jaar geleden zei Hardy nog tegen NU.nl niet per se nog eens te willen meedoen aan het Songfestival. Toch ging hij voor de Estse Alika overstag. "Ik heb wel echt getwijfeld, hoor. Ik wilde eerst weten wat voor artieste ze was, hoe ze over muziek dacht. Ik ben toen naar wat nummers van haar gaan luisteren. Ze is een hele interessante artieste en heeft echt een hele goede stem."

Nare bijsmaak aan samenwerking met Duncan Laurence

Niet alleen Alika's zangkwaliteiten hebben geholpen: Hardy heeft de afgelopen jaren een hoop kunnen verwerken. De samenwerking met Duncan Laurence verliep tijdens het Songfestival in 2019 anders dan Hardy had gehoopt.

"Ik had met Duncan afspraken over onze percentages gemaakt. Dat voorstel was naar Ilse (DeLange, red.) gegaan, maar zij schrok daar blijkbaar van. Zij heeft mij dat toen stevig duidelijk gemaakt", vertelde Hardy aan het AD. "Ik had slapeloze nachten en paniekaanvallen, ik werd echt uit het team gegooid. Duncan luisterde naar Ilse, ik was de boeman die moeilijk deed. Terwijl ik wist waar ik recht op had."

Hardy is in therapie geweest en dat heeft hem geholpen. De nare bijsmaak die hij aan 2019 had overgehouden, is inmiddels verwerkt. De producer is blij dat hij zijn verhaal heeft gedaan, maar wil er verder niets meer over kwijt. "Het voelde goed om te vertellen wat er is gebeurd, ook om anderen ervoor te behoeden."

Estse zangeres werd heel emotioneel tijdens schrijfsessie

Nu het trauma verwerkt is, kan Hardy focussen op wat hij echt leuk vindt: muziek maken. En dat deed hij dus ook met de Estse Alika. "Zij en haar manager zijn naar Nederland gekomen en ik heb haar Den Bosch laten zien. Het is nu haar favoriete stad. We raakten aan de praat, maar ik vond haar de eerste dag nog heel gesloten. Ze leek te wachten tot ik met iets kwam en zo werk ik niet."

"Op dag twee werd dat ook voor haar duidelijk en we hebben toen een heel intens gesprek gehad. Alika heeft erg gehuild tijdens dat gesprek, het was een heel mooi moment. En eigenlijk hebben we toen in twee uur Bridges geschreven", vertelt Hardy.

Alika bleek in het verleden door mensen in haar omgeving te zijn bedrogen. De zangeres vertelde dat ze het daarom moeilijk vindt om mensen te vertrouwen. "En toch heeft ze haar weg terug weten te vinden. Dat heeft ze opgeschreven en dat is de rode draad in dit nummer geworden. Ik ben tijdens dit soort schrijfsessies echt een soort therapeut: mensen vertellen mij heel openhartig over wat ze hebben meegemaakt. Daar komen de mooiste liedjes uit."