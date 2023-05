Mia en Dion na Songfestival-uitval: 'Waar zal ik op vakantie gaan?'

Mia Nicolai en Dion Cooper hebben ineens een lege agenda nu ze de finale van het Eurovisie Songfestival niet hebben bereikt. Meteen doorgaan zit er in elk geval niet in: eerst is er tijd alles even te laten bezinken.

"Mijn brein gaat even tot nu", aldus Cooper, als het duo de Nederlandse pers te woord staat vlak nadat Burning Daylight is afgevallen in de eerste halve finale.

Nicolai neemt in elk geval tot zondag vrij. "Ik was nu aan het denken: zal ik morgen naar Parijs gaan, naar Barcelona? Waar zal ik op vakantie gaan?". Maar daarna wil ze wel weer zo snel mogelijk aan de slag. "Ik had allemaal sessies in de studio gepland. En die ga ik gewoon doorzetten."

"Ik baal ook zeker", voegt Nicolai toe. "Maar tegelijkertijd ben ik echt zo'n vechter. En ik voel dat dat onderdeel wakker wordt. Dat ik denk: dit is echt nog maar het begin hoor jongens. Ik heb zoveel zin om te werken aan alle muziek die nog gaat komen en dat te delen met de wereld."

"Ik had eigenlijk op de planning staan om lekker naar de finale te gaan", aldus Cooper, die toevoegt dat hij onwijs baalt van hun verlies. "Dat plan mag eruit. Dat zal waarschijnlijk vervangen worden door rust en door fijne mensen om ons heen."

Cooper: "En even terugblikken op wat voor gekke reis dit was. En ik denk dat daar heel veel dankbaarheid bij komt kijken."