Nederland voor het eerst sinds 2015 niet naar finale Eurovisie Songfestival

Mia Nicolai en Dion Cooper hebben geen plek in de finale van het Eurovisie Songfestival weten te bemachtigen. Het is voor het eerst sinds 2015, toen Trijntje Oosterhuis meedeed met Walk Along, dat Nederland de finale niet gehaald heeft.

Burning Daylight ontving niet voldoende stemmen van de kijkers thuis. Eerdere jaren had de jury nog verschil kunnen maken voor de Nederlandse inzending, maar sinds dit jaar is besloten dat de vakjury geen punten meer uitdeelt in de halve finale.

Zweden, Noorwegen, Servië en Finland hebben zich wel voor de finale weten te plaatsen. Die vindt aankomende zaterdag om 21.00 uur plaats.

Ook Kroatië, Moldavië en Zwitserland zullen zaterdag opnieuw het Eurovisiepodium gaan betreden. Tsjechië, Portugal en Israël hebben ook een plekje in de finale.

Donderdag vindt eerst nog de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival plaats. Onder andere België, Oostenrijk en Australië strijden dan om een plek in de finale.