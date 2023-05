Liveblog Nederland niet naar finale, favorieten Zweden en Finland wel door

Mia Nicolai en Dion Cooper zijn er niet in geslaagd om de finale van het Songfestival te halen. Het is voor het eerst sinds 2015 dat Nederland niet in de eindstrijd staat. Favorieten Loreen uit Zweden en Kaarija uit Finland wisten zich onder anderen wel te kwalificeren.