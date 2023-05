Songfestival-update: Tijd voor de eerste halve finale des doods

Vijftien landen, tien finaleplekken: het wordt een hele spannende avond voor Mia en Dion. Helemaal omdat het écht een heel lastige eerste halve finale is, met inzendingen van onder meer Zweden, Finland en Noorwegen.

Daar is ze weer: Loreen. Haar nummer Euphoria is nog steeds een van de populairste Songfestival-hits ooit. En nu keert de Songfestival-winnares van 2012 terug op het Eurovisie-podium. Dat doet ze met het nummer Tattoo, waarmee ze volgens de bookmakers nu al de gedoodverfde winnaar is. In gesprek met NU.nl vertelde de zangeres de steun van fans heel erg te waarderen, maar dat ze het echt niet per se voor de winst doet.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuwe verhalen over het Eurovisie Songfestival Blijf met meldingen op de hoogte

Mia en Dion waren vanochtend bij hun hotel zeer optimistisch. De repetities zijn goed verlopen en de twee hebben er echt zin in om vanavond alles te geven om de halve finale goed door te komen. "We gaan gewoon ons nummer doen. Het gaat over mens zijn, over echt zijn en over op je bek gaan en weer opstaan. En vanavond is dat moment voor ons."

Dit denken de bookmakers nu 1. Zweden - Loreen - Tattoo

2. Finland - Kaarija - Cha Cha Cha

3. Oekraïne - Tvorchi - Heart of Steel

21. Nederland - Mia en Dion - Burning Daylight

Het wordt héél spannend of we de finale gaan halen. Nederland zit in een ijzersterke eerste halve finale waarvan veel kenners zeggen dat het wel heel erg lastig wordt om in de top tien terecht te komen. Noorwegen, Israël, Zweden en Finland zijn in elk geval verzekerd van een plek in de finale, zo zijn de voorspellingen nu. En ook Kroatië, Tsjechië en Servië worden ingeschat op een finaleplek.

Het ging tijdens de allerlaatste repetitie vanmiddag in elk geval goed. Mia en Dion leken iets losser op het podium te staan en het echt naar hun zin te hebben. En ook niet onbelangrijk: er vielen geen valse noten.

Rond 22.45 uur weten we hoe het zit: dan begint de bekendmaking van de top tien. NU.nl houdt je op de hoogte met een liveblog, losse artikelen, een push én video's.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.