Het Songfestival is harder geworden, en niet alleen voor Mia en Dion

Mia en Dion staan vanavond eindelijk op het Songfestival-podium, na maanden te hebben gewerkt aan hun optreden. De zangers van Burning Daylight hebben het sinds de bekendmaking van hun liedje niet altijd makkelijk gehad: in traditionele en op sociale media vond iedereen iets van ze. Nederland is hard voor onze eigen inzending, maar we blijken niet de enigen te zijn.

We hebben eigenlijk ieder jaar wel iets te mopperen over onze inzending. Bij S10 vonden mensen het wel héél spannend dat het een Nederlands nummer was. Albert Verlinde riep dat hij zijn kruk op zou eten als The Common Linnets het goed zouden doen. En toen Duncan Laurence werd aangekondigd, stelde iedereen dezelfde vraag: wie?w

'We hebben zeventien miljoen mensen die er iets van vinden'

Dat is Mia Nicolai en Dion Cooper ook opgevallen. Na hun optreden in Spanje kregen ze bakken met kritiek: Burning Daylight kwam er niet zo zuiver uit als gehoopt en op televisie, in kranten en op sociale media werd hard naar ze uitgehaald. Nicolai vertelde aan NU.nl zeker het gevoel te hebben dat ze wel heel stevig werden aangepakt.

"Nederlander zijn is echt deel van iemands identiteit. Dus we hebben zeventien miljoen mensen die er iets van vinden. En die voelen zich op een bepaalde manier teleurgesteld of zo", zegt Cooper. Nicolai: "Ze voelen het persoonlijk. Dan word je een plaatje voor mensen. En dan krijg je berichten op je Instagram waarvan ik soms echt denk: hebben ze niet door dat wij het kunnen lezen?"

Nederland vindt iets van de Nederlandse inzending, maar hoe zit dat in andere landen? Zijn ze in Zweden, Polen of Albanië wel meteen tevreden? Nee, zo blijkt als NU.nl met zanger Gustaph spreekt. Donderdag staat hij in de tweede halve finale, als inzending van België.

België had wel een nationale selectie

Anders dan in Nederland werd in België dit jaar weer eens een nationale selectie gehouden. Belgen konden zelf stemmen op hun favoriet. Daar kwam Gustaph als winnaar uit, maar wel nipt. En dus kreeg ook hij te maken met flinke kritiek.

"Mensen zeiden: 'Maar ik heb een andere favoriet, waarom is die niet door gegaan?' Ik heb er heel veel begrip voor dat mensen dat voelen, want dat hoort er een beetje bij. Zoals bij voetbal: je kiest voor een ploeg. Wat ik niet leuk vind, en dat heb ik ook heel duidelijk gezegd op sociale media, is als mensen mij aanvallen op mijn seksualiteit, mijn uiterlijk en wat ik draag."

Ook verder van Nederland af neemt de kritiek steeds forsere proporties aan. "De head of delegation van San Marino (een soort begeleider, red.) heeft op een gegeven moment een oproep geplaatst op sociale media: kunnen jullie alsjeblieft ophouden met al deze negatieve kritiek te spuien, want onze artiesten kunnen het niet meer aan", vertelt Maas.

In Polen wordt al maanden geroepen dat de winst van Blanka in de nationale finale doorgestoken kaart was: bij ieder bericht dat de Solo-zangeres plaatst reageren kijkers verontwaardigd en noemen ze haar een onterechte winnaar. En vorig jaar werd vanuit Albanië zoveel kritiek geleverd op zangeres Ronela, dat ze op een gegeven moment brak. Op sociale media sprak ze zich woedend uit over de journalisten uit haar eigen land.

Journalisten niet meer toegelaten bij de eerste week repetities

Mede door wat Ronela overkwam, heeft de European Broadcasting Union (EBU) dit jaar besloten journalisten niet toe te laten tijdens de eerste repetities. Zo kunnen de artiesten zich focussen op wat er écht toe doet: de muziek.

"Ik snap het wel, gezien alle kritiek de afgelopen jaren. Nog voordat een artiest aan een dress rehearsal (een van de laatste repetities, red.) meedeed waren ze al afgeschreven. En werd er gezegd hoe het anders moest in de staging. Dat moet je wel wegnemen", zegt Maas.

Het is niet helemaal gelukt: de Franse La Zarra, de Britse Mae Muller en onze eigen Mia en Dion hebben het de afgelopen maanden flink te verduren gehad.

Volgens Gustaph, die al jaren werkt als muzikant en twee keer meeging naar het Songfestival als achtergrondzanger, zit er maar één ding op. "Soms moet je ook kunnen zeggen: 'Dat is een mening en dat is een mening. En dat is goed, maar ik ga door.'"