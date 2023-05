Jullie vragen over het Songfestival: 'Hoe wordt er gecontroleerd op stemfraude?'

Wat kunnen we verwachten van onze Songfestival-inzending? Hoe doet Burning Daylight het bij de bookmakers? En in hoeverre krijgt dit Songfestival een Oekraïens tintje, ook al wordt het in Liverpool gehouden? Onze Songfestival-verslaggever Lara Zevenberg zat klaar voor jullie vragen. Lees hier de antwoorden op de beste en meestgestelde vragen.

Hugo vraagt: Hoe werkt die puntentelling nou precies? Ik weet dat er een jurygedeelte is die punten uitdeelt en dat landen via stemmen ook punten uit kunnen delen. Maar hoe liggen die verhoudingen qua punten nou precies?

"Je hebt helemaal gelijk, Hugo. Er is inderdaad een verdeling tussen jurypunten en punten van de stemmers thuis. Dit jaar is dat een beetje anders dan we gewend zijn: in de halve finales stemt de jury dit jaar níét mee. Vorig jaar is er bij zes landen gefraudeerd en dat heeft ertoe geleid dat de European Broadcasting Union (EBU) alles heeft omgegooid. De kijkers thuis bepalen dus of Mia en Dion doorgaan naar de finale.

"In die finale is het fiftyfifty: de helft van de punten wordt verdeeld door de jury en de andere helft door de kijkers thuis. In totaal zijn er dit jaar 4.492 punten te verdelen: 2.146 door de jury en 2.146 door de stemmers."

Grada vraagt: Hoe komen de bookmakers aan hun informatie? Waar baseren zij hun voorspellingen op? En is het delen van hun voorspellingen niet juist stemmingmakerij? Door de voorspellingen gaan kijkers er al niet neutraal in, maar zijn ze van tevoren al beïnvloed.

"Leuk dat je het vraagt! We hebben hier toevallig donderdag een uitgebreid stuk over. In het kort: de bookmakers baseren zich op de gegevens van wedkantoren. Hoe meer geld er wordt ingezet op een overwinning van Zweden, hoe hoger Zweden staat bij de bookmakers."

"Het delen van die voorspellingen blijft niet meer dan het delen van wat gokkers denken van de wedstrijd. En ze zitten er ook echt nog weleens naast: in 2018 won Israël, maar volgens de bookmakers had het Cyprus moeten worden."

Niels vraagt: Hoe wordt er dit jaar op gecontroleerd om te voorkomen dat landen elkaar punten volgens afspraak geven (naar aanleiding van vorig jaar; vakjury's die met elkaar hadden afgesproken punten aan elkaar te geven)?

"Er wordt nog strenger meegekeken én er is een hele grote verandering: in de halve finales delen de jury's geen punten uit dit jaar. Op die manier voorkom je in elk geval dat landen afspraken maken over elkaar de finale in stemmen."

Simon vraagt: Wordt er naar aanleiding van de keuze van dit jaar mogelijk komend jaar toch weer overwogen om voorafgaand aan het Songfestival de bevolking te laten stemmen op de Nederlandse inzending, in plaats van dat de commissie die keuze maakt?

"We hebben Cornald Maas, die onderdeel is van de selectiecommissie, gesproken en de kans is echt heel klein dat we dit snel weer gaan doen. Er moeten zich dan een hoop écht sterke nummers en artiesten aanmelden die het in een televisieprogramma tegen elkaar willen opnemen. Veel gevestigde artiesten zullen dat niet willen doen."

"Nederland heeft het lang wel gedaan, maar met Sieneke en Joan Franka kwamen we niet verder dan de halve finales. Sinds er een selectiecommissie is, gaat het een stuk beter: sinds Anouk in 2013 hebben we de finale slechts één keer niet gehaald. Dat was met Trijntje Oosterhuis."

Annika vraagt: Mogen degenen die niet doorgaan naar de finale, wel daar blijven? Of keren zij direct huiswaarts, zoals in de sport gebruikelijk is, en moeten ze de finale dus vanaf de bank thuis bekijken?

"Veruit de meeste mensen willen gewoon naar huis nadat ze zijn afgevallen, maar vorig jaar in Turijn zijn wij best wat artiesten tegengekomen die genoten van Italiaans eten en een wandeling in de zon. Het mag dus wel. Je moet je alleen afvragen of je dat na je verlies nog wel wil."

