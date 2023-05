Songfestival-update: Mia & Dion treden voor het eerst op voor publiek

Mia & Dion zijn een week in Liverpool, maar treden maandagavond pas voor het eerst op voor publiek. 's Middags draaiden ze al even warm: een honderdtal journalisten was aanwezig bij de repetitie van de eerste halve finale. Daar bleek de nieuwe versie van Burning Daylight heel intiem én helder gezongen.

"Als we in de zaal staan en er is publiek, geeft dat ons zo'n schop onder de kont. Dan wordt het echt een magisch moment", zei Dion Cooper maandagochtend bij het hotel. Mia Nicolai sluit zich daar helemaal bij aan: "Het is een prachtige generale repetitie die ik echt als cadeautje zie, waardoor we er morgen superlekker in gaan. Na vandaag weten we precies wat ons te wachten staat."

Maandagmiddag mocht de pers in de zaal meekijken tijdens de repetities. Er was te zien hoe de rook, lampen en draaischijf bij Burning Daylight bij elkaar kwamen. Het optreden is klein gehouden, met enkel de twee zangers in beeld. Het oogt daardoor intiem. De nieuwe versie van het nummer ligt het duo duidelijk beter dan het origineel: vocaal klonken ze goed, al was het nog wat voorzichtig.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuwe verhalen over het Eurovisie Songfestival Blijf met meldingen op de hoogte

Het is het jaar van veranderingen en dat werd deze repetitie weer duidelijk. Voor het eerst horen de landen óp het podium of ze door zijn naar de finale. Een beetje in de stijl van Idols of The Voice. Alle vijftien deelnemende landen staan op het podium en horen één voor één of ze door zijn. Uiteindelijk blijven er dus vijf landen over die de finale niet hebben gehaald.

Dit denken de bookmakers nu 1. Zweden - Loreen - Tattoo

2. Finland - Kaarija - Cha cha cha

3. Frankrijk - La Zarra - Evidemment

21. Nederland - Mia & Dion - Burning Daylight

Repetities zijn er om alle haken en ogen uit een show te halen en dat is maar goed ook. Voor de decorstukken van Malta en Zweden bleek toch meer tijd nodig te zijn dan gepland. Malta heeft een opzet waarbij onder andere een parkje en een auto op het podium moeten verschijnen en daar zit wat werk in. Loreen, die opnieuw voor Zweden meedoet, heeft twee grote blokken mee die boven elkaar hangen. Na haar optreden kreeg de zangeres bijna het blok dat boven haar hing op haar hoofd.

Oekraïne won het Songfestival vorig jaar en had eigenlijk het feest moeten organiseren. Vanwege de oorlog is besloten dat het Verenigd Koninkrijk die taak overneemt. Het festival is een samenwerking geworden tussen de twee landen. Een van de presentatoren, Julia Sanina, is Oekraïens. En op verschillende momenten in de show wordt naar Oekraïne verwezen.

Zo zijn de zogeheten postcards, de korte video's waarin de artiesten worden geïntroduceerd voor hun optreden, normaal gesproken opgenomen in het organiserende land. Dit jaar zijn er beelden van zowel Oekraïne als van het Verenigd Koninkrijk gebruikt.