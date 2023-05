Waarom vieren we eigenlijk het Eurovisie Songfestival?

Mooie liedjes, rare outfits, rookgordijnen en vuurwerk: het Eurovisie Songfestival biedt ieder jaar weer topvermaak. Toch is het idee achter het muziekevenement veel meer dan een paar avonden keihard meezingen met je favorieten. Waarom is het Songfestival ook alweer gestart?

De Tweede Wereldoorlog ligt nog maar net achter ons, als in 1950 de European Broadcasting Union gesticht wordt. De EBU moet de samenwerking tussen Europese landen op het gebied van cultuur en televisie promoten.

Via de EBU worden allerlei televisieprogramma's uitgezonden in heel Europa, maar er wordt ook gezocht naar een programma dat gezamenlijk wordt gemaakt en geen politieke lading heeft. Het idee is dat een dergelijk programma de kans op een nieuwe oorlog kleiner maakt.

In 1955 wordt onderzocht welke vorm die culturele samenwerking moet krijgen. Een inspiratiebron is het inmiddels wereldberoemde San Remo Muziek Festival, waar sinds 1951 artiesten vanuit heel Italië aan meedoen.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuwe verhalen over het Eurovisie Songfestival Blijf met meldingen op de hoogte

In Lugano, Zwitserland, is het in 1956 zo ver: Nederland opent wat we nu kennen als het Eurovisie Songfestival. Zo spectaculair en groots als het Songfestival nu is, is het nog niet, want in die tijd hebben betrekkelijk weinig mensen een televisietoestel. Zeven landen doen dat jaar mee en iedereen brengt twee liedjes. Uiteindelijk wint gastland Zwitserland met het nummer Refrain.

Tijdens het eerste Songfestival kan het publiek nog niet meestemmen. Er wordt zelfs niet bekendgemaakt hoeveel punten de jury aan alle acts heeft gegeven. Een scorebord wordt pas een jaar later geïntroduceerd.

De Nederlandse zangeres Jetty Paerl opent in 1956 als allereerste het Songfestival, met het nummer 'De vogels van Holland.' Foto: ANP

Wedstrijd wordt snel populairder

In de jaren zestig doen ieder jaar tussen de zestien en achttien landen mee. De populariteit van de wedstrijd neemt de jaren daarna toe en steeds meer landen uit de hele wereld willen meedoen. Daardoor verdwijnt het Europese gevoel een beetje. Dat bloeit weer op als na de Koude Oorlog steeds meer landen uit Centraal- en Oost-Europa gaan meedoen.

Omdat steeds meer landen deelnemen, duurt de televisieshow steeds langer en langer. Daarom wordt in 1993 besloten om een nieuwe ronde te introduceren, waarin nieuwe landen zich moeten kwalificeren voor de finale.

Het Songfestival zoals wij het nu kennen, met een eerste en een tweede halve finale, bestaat pas sinds 2008. Inmiddels doen ieder jaar zo'n veertig landen mee, maar in de finale is maar plek voor 26 landen.