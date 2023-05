We hebben het altijd over de bookmakers, maar hoe gaan die te werk?

Ze zitten er zelden naast, dat moet meteen gezegd worden. Vorig jaar wisten ze dat Kalush Orchestra zou winnen en in 2021 wisten ze Maneskin ook goed te voorspellen. Duncan Laurence was ook al weken favoriet in 2019. En dat terwijl bookmakers eigenlijk niet heel veel meer doen dan het optellen van een heleboel weddenschappen die in allerlei landen zijn aangegaan.