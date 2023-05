Mia en Dion blij na tweede repetitie: 'Zou dit rest van mijn leven kunnen doen'

Mia Nicolai en Dion Cooper hebben woensdagavond voor een tweede keer op het podium van het Eurovisie Songfestival gestaan en zijn heel enthousiast over hoe de repetitie ging. "Ik kan dit voor de rest van mijn leven doen", zei Nicolai na afloop op het TikTok-kanaal van het festival.

Nicolai en Cooper vertelden in een livestream op TikTok dat ze langzaam beginnen te aan alles wat komt kijken bij het Songfestival dat dit jaar in Liverpool plaatsvindt.

"Het is zo onwerkelijk allemaal", zei Cooper woensdagavond. Nicolai sloot zich daarbij aan. "Ik kan dit voor de rest van mijn leven doen. Wat mij betreft doen we voor elk land mee de komende jaren."

Maandag hadden Cooper en Nicolai 30 minuten de tijd om te werken aan de presentatie van hun nummer Burning Daylight. Woensdag was dat nog maar 20 minuten. Op maandag 8 mei is de generale repetitie voor de eerste halve finale dinsdag. Het duo moet zich dan in de top tien plaatsen voor een plek in de finale op zaterdag 13 mei.