S10 deelt tijdens Eurovisie Songfestival punten uit namens Nederland

S10 deelt namens Nederland de punten uit tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival op 13 mei in Liverpool. Dat heeft de zangeres en oud-kandidaat dinsdagmiddag zelf bekendgemaakt op Instagram.

"Good evening Europe! Ik mag namens Nederland de punten uitdelen in de finale van het Songfestival", schrijft S10 in een bericht.

Vorig jaar deelde een andere oud-kandidaat de punten uit. De eer was toen aan Jeangu Macrooy, die in 2021 deelnam aan het muziekevenement met zijn nummer Birth Of A New Age. Hij eindigde toen op de 23e plek.