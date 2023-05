Mia en Dion kiezen voor intieme setting met draaiend podium voor Songfestival

Mia Nicolai en Dion Cooper hebben gekozen voor een kleine, intieme setting bij hun nummer Burning Daylight, zo valt op te maken uit de eerste berichten over hun repetitie in Liverpool. Het Nederlandse duo staat dinsdag 9 mei in de eerste halve finales van het Eurovisie Songfestival en had maandag de eerste repetities.

Nicolai en Cooper mochten maandag voor het eerst repeteren op het podium in Liverpool. In een liveblog op de website schrijft organisator European Broadcasting Union (EBU) dat ze Burning Daylight op een klein ronddraaiend podium hebben gezongen. Het duo gebruikt daarbij rookmachines en hun act zou heel intiem aanvoelen.

Op foto's is te zien dat de twee zangers dicht bij elkaar staan en er gebruik wordt gemaakt van kleine lampjes op de achtergrond. De setting lijkt iets weg te hebben van die van The Common Linnets in 2014. Op de foto's is te zien wat Nicolai en Cooper aan hebben: beiden dragen zwarte outfits, met zilveren strepen en accenten.

Mia Nicolai en Dion Cooper staan samen op het podium met veel rook om zich heen. Foto: EBU/Corinne Cumming

De eerste repetitie is zoals gebruikelijk achter gesloten deuren. Van de repetities worden enkel foto's en korte video's naar buiten gebracht. Voor het eerst in jaren zijn de repetities niet bij te wonen door aanwezige journalisten. Alleen tijdens de generale repetitie, op 8 mei, mag de pers in de zaal mee kijken. De EBU heeft daarvoor gekozen zodat artiesten nog in alle rust kunnen bijschaven.

Nicolai en Cooper zijn zondag op het vliegtuig gestapt, twee dagen nadat ze bij de talkshow Khalid & Sophie een aangepaste versie van hun nummer hadden laten horen. Ze kregen de afgelopen tijd kritiek omdat de eerste twee liveoptredens in Spanje en Amsterdam niet volledig zuiver waren. Daarom zingen de twee Burning Daylight nu anderhalve toon hoger.

Nicolai en Cooper moeten op 9 mei tegen veertien andere landen strijden om een van de tien finaletickets. De grote finale is op 13 mei.