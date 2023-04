Jan Smit niet uit Songfestival-commissie gestapt vanwege keuze voor Mia en Dion

Jan Smit wil de "indianenverhalen" over zijn vertrek uit de selectiecommissie van het Eurovisie Songfestival uit de wereld helpen. Het besluit heeft niets te maken met de deelname van Mia Nicolai en Dion Cooper, laat hij via Instagram weten.

"Ik reageer normaal nooit. Nu laat ik toch even van me horen", schrijft de 37-jarige Smit. "Ik heb AVROTROS in november 2022 al laten weten dat ik na tien jaar uit de selectiecommissie stap. De reden was dat ik het tijd vond voor vers bloed en nieuwe inzichten."