Jan Smit stapt uit Songfestival-selectiecommissie na keuze voor Mia en Dion

Jan Smit is uit de selectiecommissie van het Eurovisie Songfestival gestapt. Dat bevestigt de AVROTROS donderdag aan het AD . De zanger was er als enige tegen om Mia Nicolai en Dion Cooper naar het Songfestival te sturen, al bracht de commissie destijds naar buiten dat de keuze voor het duo unaniem was.

Het besluit van Smit heeft niets te maken met de recente valse optredens van Nicolai en Cooper. De zanger zou al veel langer geleden aan AVROTROS hebben verteld dat hij opstapt.

In het najaar heeft de zeskoppige selectiecommissie besloten wie namens Nederland wordt afgevaardigd naar het Songfestival in Liverpool. Smit zou de enige zijn geweest die het niet eens was met de keuze.

Toch liet de AVROTROS in november weten dat unaniem voor Nicolai en Cooper was gekozen. Het lied Burning Daylight had "grote indruk gemaakt op de voltallige selectiecommissie", stond in een verklaring. "De selectiecommissie was, unaniem, zeer te spreken over hun song waarin hun stemmen prachtig samenkomen", voegde AVROTROS-directeur Eric van Stade daaraan toe.

Het is niet duidelijk of Smit uit de commissie is gestapt vanwege de keuze voor Mia en Dion of omdat de AVROTROS in de verklaring sprak over een unaniem besluit, terwijl dat niet het geval was.