Duncan Laurence heeft vertrouwen in Dion en Mia: 'Komt goed in Liverpool'

Duncan Laurence heeft ondanks de twee mislukte optredens van Mia Nicolai en Dion Cooper alle vertrouwen in een goede afloop. De zanger die het Songfestival-duo bij elkaar bracht, zegt in zijn Instagram Stories dat het team hard aan het repeteren is.

Laurence vertelt in de video dat de repetities vandaag "supergoed" gingen. Wel beaamt hij dat er in de afgelopen weken "een aantal dingen zijn voorgevallen". Hij doelt daarmee waarschijnlijk op de optredens in Madrid en Amsterdam, waarbij het duo het Songestival-nummer Burning Daylight live niet zuiver wist te brengen.

"We zijn daar heel erg van op de hoogte. We gaan ons uiterste best doen om dit allemaal in goede banen te leiden, zodat Mia en Dion straks zo relaxed mogelijk op het podium staan en kunnen shinen", aldus de zanger die meeschreef aan Burning Daylight.

"Het blijft gewoon een intens traject waar ze in zitten. Ik weet als geen ander hoe zwaar het kan zijn", verwijst hij naar zijn eigen deelname in 2019. "Maar ik heb zoveel vertrouwen in Dion en Mia. Het gaat helemaal goed komen dadelijk in Liverpool en we hebben er ontzettend veel zin in."

Het duo trad afgelopen weekend in AFAS Live op tijdens Eurovision in Concert. Ze kregen wederom kritiek, omdat het optreden niet zuiver was. Eerder gebeurde dit ook al tijdens een promotieconcert in Madrid. Toen werd een technische probleem als reden voor het tegenvallende optreden gegeven.