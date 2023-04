Antwoord op jullie vraag: Kan ons Songfestival-duo nog worden vervangen?

Een valse start, zo kunnen we de twee optredens van Mia Nicolai en Dion Cooper in aanloop naar het Eurovisie Songfestival wel noemen. Zowel in Madrid als dit weekend in Amsterdam wist het gelegenheidsduo geen toon te houden. Het levert ze veel kritiek op, ook op ons reactieplatform NUjij . Maar ook een interessante vraag: kunnen we nog iemand anders sturen?

AVROTROS kiest de laatste jaren vaak voor jonge artiesten. Duncan Laurence, Jeangu Macrooy, S10: bij het grote publiek deden deze namen zeker geen belletje rinkelen voor ze in 2019, 2021 en 2022 meededen aan het Eurovisie Songfestival. Maar die eerste heeft toch echt in Tel Aviv de winst weten te pakken.

Dat wij een artiest niet allemaal kennen, hoeft dus niks te zeggen. Maar het is een pittige wedstrijd waarin veel gevraagd wordt van een muzikant. Niet alleen omdat het repeteren gewoon veel tijd vergt, maar ook omdat er aan alle kanten aan de deelnemers wordt getrokken. Binnen- en buitenlandse media willen ze spreken en op sociale media hebben ineens miljoenen mensen een mening.

Die druk zou een artiest zomaar te veel kunnen worden. In eerdere jaren zagen we het wel eens misgaan. In 2021 deed de toen 21-jarige Roxen mee voor Roemenië. Zij was zeer populair, maar het podium bleek te groot en de aandacht te veel. Haar zang was daardoor slecht en uiteindelijk haalde ze de finale niet.

Moeten we niet ingrijpen?

Roemeense media vroegen zich toen ook af of het niet beter was als Roxen zich terugtrok. Zo'n jonge vrouw laten bezwijken onder de druk, waar zijn we mee bezig? Moeten we niet ingrijpen? En toch stond ze er.

Dat had deels te maken met haar eigen wilskracht, maar om het heel kort samen te vatten: het is bijzonder ingewikkeld om als land op het laatste moment nog iets te wijzigen aan je inzending. Sterker nog: het is in veel gevallen onmogelijk.

Sietse Bakker, in 2021 uitvoerend producent van het Songfestival in Rotterdam, is nu onderdeel van het Songfestival-bestuur. Ieder verzoek voor een wijziging ná de deadline voor het opsturen van je inzending, moet via dat bestuur verlopen. Hij vertelt aan NU.nl dat er in principe twee manieren zijn om het optreden toch nog om te gooien.

"Het kan gaan om een kleine wijziging. Kijk bijvoorbeeld naar de lichtbal die Duncan Laurence meehad in Tel Aviv. Dat werkte niet naar behoren in de halve finale. Op zo'n moment vraagt AVROTROS aan het bestuur of het oké is die bal achterwege te laten in de finale op zaterdag. Dat soort verzoeken hebben vaak met kleine, technische dingen te maken en zijn meestal prima."

Wat als Nicolai of Cooper toch niet mee wil doen?

AVROTROS heeft al gezegd graag met Nicolai en Cooper door te willen en alle vertrouwen in ze te hebben, maar wat als het duo zelf niet meer wil? Zomaar een nieuwe zanger aanwijzen kan dan niet. De artiest en het liedje zijn namelijk maanden geleden al vastgelegd. Het wordt dan héél ingewikkeld toch nog iets te wijzigen.

"In extreme gevallen, bijvoorbeeld als iemand komt te overlijden, of als iemand ernstig ziek is, krijgen wij ook een verzoek tot wijziging. Een ander voorbeeld: een nummer blijkt plagiaat te zijn. Dan buigen wij ons als bestuur over de vraag of het mogelijk is iets anders te doen", zegt Bakker. Het bestuur is daarbij streng: is het echt noodzakelijk te wijzigen?

In 2003 deed voor Rusland t.A.T.u. mee. Een van de twee zangeressen bleek een poliep op haar stembanden te hebben en wilde afzien van repetities. Officieel mag dat niet tijdens het Songfestival. Alleen met een doktersverklaring kreeg het duo uiteindelijk toestemming van de European Broadcasting Union om de repetities te doen met een andere zangeres.

Nicolai en Cooper werken er samen met AVROTROS hard aan om over drie weken Burning Daylight zo goed mogelijk te zingen. Op dinsdag 9 mei nemen ze het op tegen de inzendingen van veertien andere landen. Als we de bookmakers moeten geloven wordt het héél spannend of ze bij de tien gekwalificeerde landen terechtkomen: we schommelen nu steeds tussen plek tien of elf.