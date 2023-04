Optreden Songfestival-duo in Nederland wederom vals: 'We werken er hard aan'

Mia Nicolai en Dion Cooper hebben zaterdagavond in AFAS Live niet het optreden gegeven waar ze op gehoopt hadden. Het duo, dat namens Nederland in mei naar het Eurovisie Songfestival gaat, had moeite met toon houden en zong vals. Begeleidende omroep AVROTROS beaamt in gesprek met NU.nl dat het optreden niet goed ging.

Een week eerder, tijdens een Songfestival-concert in Madrid, gebeurde hetzelfde: het duo startte Burning Daylight vals en wist zich niet te herpakken. In de Spaanse hoofdstad kampte meerdere deelnemers met geluidsproblemen, maar in Amsterdam ging het bij de meeste optredens redelijk vlekkeloos.

Zo niet bij Nicolai en Cooper, die zaterdag nog aan NU.nl vertelden hard te hebben gewerkt aan hun revanche. Hoewel het optreden iets beter klonk dan in Madrid, hadden de twee op meer gehoopt. Over ongeveer drie weken staan ze in de eerste halve finale van het Songfestival.

"Ik kan niet anders dan beamen dat het niet goed was", aldus een woordvoerder van AVROTROS tegenover NU.nl. "We werken er hard aan met een heel team. De komende weken gaan we daarmee door."

2:15 Afspelen knop Songfestival-duo zong opnieuw vals: 'Mensen in de zaal schrokken ervan'

In-ear apparatuur leek dit keer wel te werken

Tijdens het optreden leken de twee niet per se door te hebben dat het misging. Geen van beiden greep naar de oortjes, iets wat bij optredens van Oekraïne en Tsjechië wel nog gebeurde. Via de in-ear apparatuur horen artiesten de muziek en zichzelf goed terug. In een grote zaal als AFAS is dat nodig voor een optimaal optreden.

Nicolai en Cooper staan op 9 mei in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Het duo neemt het dan op tegen veertien andere landen. De top tien van die avond gaat door naar de finale op 13 mei.