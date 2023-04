Rita Ora en Oekraïense oud-deelnemers treden op tijdens Eurovisie Songfestival

De Britse popster Rita Ora geeft een optreden tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in mei in Liverpool. Twee Oekraïense zangeressen die eerder aan het festival deelnamen zullen ook het podium betreden.

Ora zal een medley van haar grootste hits zingen. De 32-jarige zangeres had onder meer succes met nummers als Anywhere en Let You Love Me. Ook zal ze haar nog te verschijnen single Praising You voor het eerst live zingen.