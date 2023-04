Songfestival-duo Mia Nicolai en Dion Cooper over vals livedebuut: 'Heel jammer'

Het eerste liveoptreden van Songfestival-duo Mia Nicolai en Dion Cooper was een teleurstelling. Het stel zong het nummer Burning Daylight afgelopen weekend tijdens het Eurovisie-feest PrePartyES in Madrid, maar dat was onzuiver.

De 27-jarige Nicolai en de 29-jarige Cooper wijten de teleurstelling aan technische problemen. "Heel jammer dat het niet goed was", zegt het duo maandag tegen het AD.

Het optreden dit weekend was het eerste liveoptreden van het nummer dat ze samen schreven met Duncan Laurence en diens verloofde Jordan Garfield. Maar het livedebuut verliep niet vlekkeloos. De zangers waren niet toonvast, waardoor het onzuiver klonk en soms zelfs vals.

Toch zegt AVROTROS "alle vertrouwen" in Nicolai en Cooper te hebben. "Wij hebben ze vaak samen horen zingen en weten hoe goed ze zijn", zei een woordvoerder.

Meerdere artiesten meldden dat ze last hadden van gebrekkige techniek. Volgens AVROTROS lag het mogelijk aan de oordopjes die geen goed geluid gaven.

