Italiaanse rockband Maneskin gaat later dit jaar op wereldtournee

Maneskin heeft woensdag een wereldtournee aangekondigd. De Italiaanse rockband doet in het najaar onder meer Europa, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Australië en Japan aan.

De tour begint op 3 september in het Duitse Hannover. Daarna volgt op 6 september een optreden in Nancy (Frankrijk), voordat Maneskin de oversteek naar de Verenigde Staten maakt voor optredens in onder meer New York, Dallas en Los Angeles.