Loreen elf jaar na winst met Euphoria weer Zweedse kandidaat voor Songfestival

Loreen is dit jaar opnieuw de Zweedse afgevaardigde voor het Eurovisie Songfestival in Liverpool. De zangeres werd zaterdagavond met het nummer Tattoo verkozen tot winnaar van het Zweedse nationale songfestival.

In 2012 won ze het zangevenement al eens met het nummer Euphoria, een van de bekendste Songfestivalhits van de laatste jaren.

Nog voor Loreen officieel was gekozen, gold Zweden al als favoriet bij de bookmakers. Toen stond de winkans op 31 procent. Nu Loreen is verkozen tot afgevaardigde is die kans 37 procent.