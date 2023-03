Reacties op Songfestival-lied Dion Cooper en Mia Nicolai: 'Kan episch worden'

Dion Cooper en Mia Nicolai presenteerden woensdagavond hun Songfestival-inzending Burning Daylight, een nummer dat ze samen met Duncan Laurence schreven. Een greep uit de reacties op de ballad.

Het nummer viel Sander Lantinga, lid van de selectiecommissie van het Songfestival, direct op. "Het gaat na één keer luisteren onder je huid zitten", zei de radio-dj bij Khalid & Sophie.

Theatermaker en mediaman Maurice Wijnen is matig positief over het lied. "Al is het begin niet heel opwindend, de opbouw is goed en werkt toe naar een slotdeel dat live een episch moment kan worden." Volgens Wijnen heeft het nummer "artistiek gezien" kwaliteit. "Het is een liedje dat je vaker moet horen", concludeert hij.

Domien Verschuuren houdt het kort. Hij plaatst in zijn Instagram Stories een foto van het nummer op Spotify met daarbij een smiley met sterretjesogen. "Zo dan", schrijft de Qmusic-dj.

'Zeker geschikt voor de radio'

Er zijn meer dj's blij met het liedje. Volgens Coen Swijnenberg is de ballad "zeker geschikt" voor de radio. De Radio 538-dj zat in het verleden in de selectiecommissie. Hij was na één keer luisteren al onder de indruk.

"Ik had aan het begin zelfs een beetje kippenvel. Muzikaal is het dik, dik in orde. Het is een liedje met een kop en een staart, precies wat goede radioliedjes zijn. Maar ik weet niet of dit het winnende liedje is", zegt Swijnenberg tegen ANP.

Dion Cooper en Mia Nicolai krijgen op sociale media ook complimenten en hartjes toegestuurd van onder anderen radio-dj Jeroen Kijk in de Vegte en Nikkie de Jager, die in 2021 het Songfestival presenteerde.