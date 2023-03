Songfestival-nummer Mia & Dion is popballad over vallen en opstaan

Burning Daylight is de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Mia Nicolai en Dion Cooper zingen op het lied over opnieuw beginnen als het allemaal tegenzit. "Goodbye old life", zo is te horen op de plaat.

"I don't find any joy anymore from the same old cycles. Don't know what made me happy before (Ik vind geen plezier meer in steeds hetzelfde doen. Ik weet niet meer wat me eerder gelukkig maakte)", begint Cooper het nummer. Een zwaar begin voor een nummer dat uiteindelijk toch gaat over iets positiefs.

Het kenmerkt het nummer: in Burning Daylight laten de twee artiesten zien en horen wat ze in het verleden hebben meegemaakt. Een complex einde van een relatie, een familieruzie: het komt allemaal voorbij in de tekst en de videoclip bij het nummer.

Cooper noemt het "een ode aan vallen en opstaan". "Inzien dat we gewoon mensen zijn die ook maar hun best doen en dat het niet erg is om fouten te maken. Het gaat erom daarna weer op te krabbelen, voor iets beters te kiezen en door te gaan."

Daarmee is het erg in lijn met de inzendingen van Duncan Laurence in 2019, Jeangu Macrooy in 2020/2021 en S10 in 2022: persoonlijke nummers, over moeilijke momenten. Maar vaak ook met een hoopvolle boodschap.

3:03 Afspelen knop Dit is het lied waarmee Nederland naar het Songfestival gaat

Schrijven over tienertijd en het einde van een relatie

Cooper en Nicolai schreven Burning Daylight samen met Laurence. Hij maakte de eerste versie met zijn partner, Jordan Garfield en Nicolai. Omdat het nummer zich leende voor een duet, werd ook Cooper bij het project betrokken. In Burning Daylight komt daardoor van alle vier iets persoonlijks terug in de tekst.

Nicolai wilde graag iets schrijven over haar tienertijd. "Ik kon me best wel onrustig voelen, of in de war. Alleen. Ik wilde dat laten zien en horen." In de videoclip zien we Nicolai aan tafel ruziemaken met een vader en moeder. "Niet dat dat per se allemaal zo ging. Het is niet gebaseerd op mijn echte leven. Maar wel dat gevoel dat er toen hing."

"Voor mij was zo'n omslagpunt in mijn leven dat mijn relatie uitging. Dat herkennen ook heel veel mensen en dat is heel pijnlijk. Ik heb toen echt met mezelf gezeten: wat wil ik nou eigenlijk? Want de dingen die ik aan het doen was, die werkten niet", zegt Cooper.

Uiteindelijk kwamen de twee artiesten allebei tot dezelfde conclusie: ze wilden verder met hun muziek. Dat werd het lichtpuntje en dat zit dan ook aan het einde van de videoclip. De twee nemen definitief afscheid van de dingen die ze in de weg stonden. "Goodbye old life", eindigt Burning Daylight.