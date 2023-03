Vanavond horen we onze Songfestival-inzending voor het eerst: dit weten we al

Dion Cooper en Mia Nicolai mogen namens Nederland proberen de winst binnen te slepen bij het Eurovisie Songfestival. In Liverpool zingen ze Burning Daylight, een nummer dat ze samen met Duncan Laurence schreven. Vanavond ontdekken we hoe dat liedje klinkt, als ze het presenteren in Rotterdam.

Gisteren verscheen al een hele korte teaser van Burning Daylight op sociale media, maar de muziek was daarin nog niet te horen. Echt veel wijzer worden we niet van de video: we zien een hand, een vallende Cooper en een lachende Nicolai. En op de achtergrond horen we mysterieuze klanken.

Opvallend is dat het lettertype dat wordt gebruikt voor de titel en de datum sterk lijkt op het lettertype dat Laurence heeft gebruikt voor de promotie van zijn laatste single, I Want It All. Dat zou iets kunnen zeggen over hoe het nummer klinkt. In gesprek met NU.nl vertelde Laurence al eens dat hij zich voor zijn laatste singles heeft laten inspireren door artiesten als Joni Mitchell en Elton John.

Laurence schreef Burning Daylight samen met zijn partner Jordan Garfield. Vervolgens werkten ze met Cooper en Nicolai verder aan het liedje. Cooper vertelde aan het AD dat het lied "een ode aan vallen en opstaan" is. "Het gaat over inzien dat we gewoon mensen zijn die ook maar hun best doen en dat het niet erg is om fouten te maken."

0:17 Afspelen knop Bekijk hier de teaser van de Nederlandse Songfestival-inzending

Cooper en Nicolai hebben steun aan elkaar

De groep stuurde het liedje naar de selectiecommissie van het Eurovisie Songfestival. Die commissie, bestaande uit onder anderen Cornald Maas, Jan Smit en Carolien Borgers, koos vervolgens voor Burning Daylight als inzending. Cooper en Nicolai zien elkaar nu bijna dagelijks, maar kenden elkaar eerder eigenlijk nauwelijks. "We doen aan teambuilding. Gaan vaak koffie drinken. Zo leren we elkaar steeds beter kennen", vertelde Nicolai.

Dat de twee steun aan elkaar hebben is fijn, want sinds de bekendmaking in november hebben ze al flink wat te verduren gekregen. Zo werd er gesuggereerd dat ze waren voorgetrokken door de commissie, omdat ze bevriend zijn met Laurence. Nicolai: "Ik durf te zeggen dat iedereen een eerlijke kans heeft gehad. Ik heb gezien hoe zorgvuldig het selectiesysteem werkt. We zijn in verschillende gespreksrondes getest. We hebben de hele procedure gevolgd."

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuwe verhalen over het Eurovisie Songfestival Blijf met meldingen op de hoogte

Laurence begeleidt de twee

Laurence is wel nauw betrokken bij het Songfestival-optreden, straks in mei. De zanger begeleidt het duo, samen met zijn partner. Zo doet hij wat Ilse DeLange in 2019 voor hem deed: meedenken over het optreden en de staging. En als oud-winnaar weet Laurence als geen ander wat er nog meer bij het Eurovisie Songfestival komt kijken.